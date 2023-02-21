Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var

Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay yeni TV dizisiyle setlere geri dönecek. Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza geçirmiş ve ekranlara veda etmişti. Nurgül Yeşilçay yaptığı açıklamada TV ekranlarında olmayacağını belirtmişti.

İYİ HABER GELDİ

Nurgül Yeşilçay hayranlarını sevindiren iyi haber geldi. Başarılı oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle seyirci karşısında olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde; Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle ilgili tüm detaylarda paylaşıldı.

Veda Mektubu dizisi merakla bekleniyordu. Duayen yapımcılar Mustafa ve Gül Oğuz’un imza attığı dizinin yayın tarihi belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü paylaştığı dizinin ilk bölümü 27 Şubat Pazartesi 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler de yer alıyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Yan karakterler için oyuncu seçimleri de sürüyor. Veda Mektubu dizisinde çok sayıda yeni oyuncu da yer alacak.