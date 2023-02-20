Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde büyük kayıplar yaşandı. Can kaybı sayısı ise her geçen dakika artıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu ve son durumu paylaştı. AFAD Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

TV KANALLARININ YAYIN AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 10 gündür TV kanallarında diziler ekrana gelmiyordu. Bugün itibariyle bir çok TV kanalı dizilerini yayınlamaya başlayacak.

FOX TV ekranlarında yayınlanan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusuydu.

FOX TV SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

FOX TV ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinin normalde yeni bölümü yayınlanmayacaktı. Ancak FOX TV son anda karar değiştirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kendi internet sitesinde aktardıklarına göre; Yasak Elma’nın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Ekibe bilgi geldi ve FOX yönetimi bu akşam yeni bölüm yayını yapılmasına kadar verdi.

YENİ OYUNCULAR NE ZAMAN GELECEK?

Öte yandan medya kulislerinde Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni oyuncuların dahil olacağı duyurulmuştu. Yeni oyuncuların sezon finali öncesinde diziye dahil olması bekleniyor.