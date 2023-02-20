TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük can kaybına yol açarken TV kanalları yayın akışını değiştirmiş ve dizi yayınlamayı durdurmuştu.

TV kanallarında yayınlanan dizilerin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Gerçek Gündem'in medya kulislerinden yaptığı derleme bir gerçeği ortaya çıkardı. TRT1 hariç tüm TV kanalları bu haftadan itibaren dizilerini yayınlamaya başlayacak.

Herkes dizilerin en erken mart ayında yayınlanmasını bekliyordu. Binlerce vatandaşımızı depremde kaybettik. Binlerce kişi yas tutuyor. Ülke olarak üzüntümüz büyük. Ancak TV kanalları normal yayına başlama kararı aldılar.

TRT1 hariç tüm TV kanalları dizileri ekrana getirecek.

Öte yandan bu konuyla ilgili gazeteci Birsen Altuntaş'ta kendi internet sitesinde bazı bilgileri paylaştı. Altuntaş yayınladığı haberde dizilerle ilgili alınan kararı şu sözlerle duyurdu.

Dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği kesin olarak yarın belli olacak. Kanalların reklam gelirlerine göre hareket edeceği öğrenildi.

Ağırlıklı olarak tekrar bölümlerin ekrana gelmesi planlanıyor. TRT bu hafta da dizi yayınlamayacak, atv’nin de tekrar yayın yapacağı belirtildi.

TRT1 dizileri ne zaman ekrana gelecek?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Özel televizyonların aksine TRT1 ekranlarında yayınlanan diziler mart ayında ekrana gelecek. TRT1 deprem bölgesinden yayınlar yapmayı sürdürecek.