Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı

Kanal D dizisi Yargı yarın akşam yayınlanacak mı merak ediliyordu. Gelen haberler kötü. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı bu haftada ekrana gelmeyecek

Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı

TV kanalları normal akışa döndü. Deprem bölgesinden yayınları bir çok TV kanalı durdurdu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, büyük depremin ardından 13'üncü günde de yoğun mücadele ile sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının yarın akşam büyük oranda sonlandırılacağını ilan etti.

Bu gelişme üzerine Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük merak konusuydu.

Deprem felaketi nedeniyle Yargı dizisinin çekimlerine ara verilmişti. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı adlı dizinin çekimlerine başlanıyor. Ancak elde yedek bölümlerden biri yayınlanacak mı henüz belli değil.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; 19 Şubat 2023 akşamı Yargı dizisi ekrana gelmeyecek. Kanalda dizinin ya tekrar bölümü yayınlanacak yada eski bir film.

Şimdilik bir çok TV kanalı normal diziler yerine film yayınlıyor.

Dizilerin önümüzdeki hafta itibariyle ekrana gelmesi bekleniyor.

YARGI DİZİSİNDEN YENİ HABER VAR

Öte yandan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinin 26 şubat 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekranda olacağı öğrenildi.

Dizinin yeni bölümünü büyük bir heyecanla bekleyen seyirciler bir hafta daha Yargı'nın yeni bölümünü seyredemeyecekler.

SEFERBER OLDULAR

Deprem bölgesi için özellikle Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun seferber olduğu biliniyor. 

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