Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı

Günlerdir Konya'nın deprem bölgesi olmadığına yönelik haberler yayınlanıyordu. Bu gece Konya'da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti hafif olmasına rağmen kentte büyük panik yarattı. Bazı yüksek binalarda depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği belirtiliyor.

Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 23:53:05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğinin ise 3.9 km olduğunu duyurdu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Konya'da meydana gelen ve korkuya yol açan depremle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da bir açıklama yaptı.

O açıklama şöyle oldu..