Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Turk canlı yayınında yaptığı açıklamalara yanıt veren İmamoğlu, "Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir" dedi.

İmamoğlu, "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.