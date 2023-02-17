Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ercan’dan Celal Şengör’e sert sözler: ‘Halüsinasyon görüyor…’Ahmet Ercan’dan Celal Şengör’e sert sözler: ‘Halüsinasyon görüyor…’Güncel
Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!Güncel

"ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Turk canlı yayınında yaptığı açıklamalara yanıt veren İmamoğlu, "Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir" dedi.

İmamoğlu, "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım" ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti
İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor
İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor
Özgür Özel: Depremin 12. günü; Adıyaman'ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok Özgür Özel: Depremin 12. günü; Adıyaman'ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı