Ahmet Ercan’dan Celal Şengör’e sert sözler: ‘Halüsinasyon görüyor…’

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler akıllara yaklaşmakta olduğu iddia edilen "Büyük İstanbul Depremi"ni getirdi. Celal Şengör'ün deprem konusundaki uyarılarına ise bir tepki meslektaşı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.

Ahmet Ercan’dan Celal Şengör’e sert sözler: ‘Halüsinasyon görüyor…’

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde yıkıma sebep oldu.

Deprem felaketiyle birlikte 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta deprem meydana gelmesiyle birlikte akıllara yıllardır beklenen “Büyük İstanbul Depremi” geldi.

Birçok ünlü isim İstanbul Depremi’nin yakın bir tarihte gerçekleşeceğini, büyük bir yıkıma neden olacağını söyledi.

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Bununla birlikte söz konusu tahminler uzman isimler arasında da tartışma yarattı.

Radyo Sputnik’e katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Celal Şengör’e deprem söylemleri yüzünden tepki gösterdi.

Celal Şengör’ün uzmanlığı dışında konuştuğunu söyleyen Ercan, “Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor” diye konuştu.

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Odatv'nin haberine göre, deprem olma konusunda bir veri tabanı olmadığını söyleyen Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçek bir bilim dalı değildir bu. Bir tasarı geliştiriyor ama bunun bir veri tabanı yok. Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Hatta bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana. Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine.”

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