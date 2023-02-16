Meteoroloji’den 9 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesi şöyle:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."