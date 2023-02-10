'İstanbul'un dışına çıkın' diyerek uyaran Prof. Dr. Celal Şengör: Erdoğan neredeyse her şeyi yanlış yaptı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan yurttaşları çıkarmak için çalışmalar sürerken yaralı sayısı 74 bin 242 yaşamını yitirdi.

Yaşanan felaketin ardından ihmallere yönelik eleştiriler sürerken Profesör Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan tamamen başarısız oldu! Neredeyse her şeyi yanlış yaptı" ifadelerini kullanarak gelinen tabloya dikkat çekti.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Profesör Doktor Celal Şengör, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremleri asrın felaketine çeviren hatalarını sıraladı.

Prof. Dr. Celal Şengör "1999'da Türkiye'de meydana gelen son büyük depremde resmi olarak 18.000 ölü vardı ama aslında 30.000'den fazlaydı. Peki Erdoğan ülkeyi böylesine büyük depremlere daha iyi hazırlamak için ne yaptı? Neredeyse hiçbir şey! Her ne kadar 2003-2014 yılları arasında başbakan ve o tarihten bu yana da cumhurbaşkanı olsa da" ifadesinde bulundu.

Şengör, Erdoğan'ın yaptığı büyük hataları şöyle sıraladı:

"YASALARA UYULMASINI SAĞLAMAK İÇİN NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

"Erdoğan, evlerin gelecekte depreme dayanıklı inşa edilmesini sağlamak için yıllarca yasa taslakları hazırlattı. Ancak yasalar nihayet yürürlüğe girdiğinde, bunlara uyulmasını sağlamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı."

"ERDOĞAN İKTİDARA GELDİĞİNDEN BERİ YOLSUZLUK BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTTI"

"Erdoğan iktidara geldiğinden beri yolsuzluk büyük ölçüde arttı. Devletin depremden korunma önlemleri için kullandığı paranın büyük bir kısmı bazı devlet görevlilerinin cebine girdi."

"ERDOĞAN KİMSENİN BİR ŞEY SÖYLEMEYE CESARET EDEMEDİĞİ BİR İKLİM YARATTI"

"Erdoğan, artık kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir iklim yarattı. Kritik kamu görevlilerini transfer ettirdi veya işten attırdı. Hatta pazartesi günkü depremin ardından kendisini eleştiren vatandaşları 'şerefsizler' diye aşağıladı."

CELAL ŞENGÖR'DEN İSTANBUL'DA DEPREM UYARISI

Celal Şengör, İstanbul'da yeni bir deprem uyarısında bulunurken "Depremin büyüklüğü 7.8 maalesef. İstanbul'da da benzer bir deprem beklemek zorundayız. Önümüzdeki 30 yıl içinde burada 7'den daha büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 70 civarındadır" ifadesini kullandı.

"Böyle bir depremin İstanbul için ne gibi sonuçları olabilir" sorusuna Şengör, "Korkunç! Korkarım ki 50 bin ila 100 bin arasında ölü olacak. Çünkü şehirdeki binaların yüzde 60'ı kaçak olarak inşa edilmiştir ve bunların 8 bini muhtemelen bir depremde tamamen yıkılacaktır" cevabını verdi.

"ŞEHRİN DIŞINA ÇIKIN"

Celal Şengör, "Devlet, daha pahalı olsa bile, yeni evlerin depreme dayanıklı inşa edilmesini zorunlu hale getirmeli. Ve eğer bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız, size taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına çıkın, yaklaşık 100 kilometre uzağa" dedi.

"TAHMİNLER YAKLAŞIK 67 BİN ÖLÜME İŞARET EDİYOR"

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanacak ölü sayısı tahminine ilişkin "Deneysel hasar modellerine dayanan hızlı tahminler yaklaşık 67 bin ölüme işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

KIT'e göre, depremlerin 1900 yılından bu yana dünya genelinde meydana gelen en ölümcül 20 deprem arasında yer alması muhtemel. O tarihten bu yana meydana gelen en ölümcül 100 depremin 11'i Türkiye'de meydana geldi.

Üç levhanın birleşimi olan bölge için "Bu bölge jeolojik olarak çok istikrarsız" ifadesinde bulunan Schafer, benzer yıkıcılığa sahip son depremin 1114 yılında geldiğini belirtti.

Schafer, "Bu durum 900 yılı aşkın bir süre boyunca levha sınırlarında gerilimlerin oluşmasına yol açmış ve bu gerilimler artık boşalmıştır" dedi.