Babasını 103 saat sonra enkazdan çıkaran kurtarma ekibine sarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Murat Vural'ın oğlu, kurtarma ekibine sarılarak teşekkür etti.

Babasını 103 saat sonra enkazdan çıkaran kurtarma ekibine sarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Zaman Apartmanları B Blok enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 66 yaşındaki Murat Vural ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Vural, 10 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 103 saat sonra enkazdan çıkarılan Vural, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Vural'ın enkazdan çıkarılmasının ardından oğlu Şevket kendisine sarıldı, kızı Nursefa ise "Burdayız baba, korkma" diye seslendi.

Murat Vural'ın oğlu Şevket, kurtarma ekibine sarılarak teşekkür etti. 

Kaynak: AA

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