CHP'li vekillerden Soylu'ya tepki: İnsanda biraz utanma olur

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (11:49) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Ellerindeki bazı belediyeler -Hatay’a gidebilirsiniz orada valimizin çektiği sıkıntıları biliyorlar- definlere bile yardımcı olmadılar” sözlerine tepki gösterdi.

Torun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Artık bu kadarı da fazla! Sen günlerce enkazlara ulaşamayacaksın, koordinasyonu kuramayıp AFAD'ın çivisini çıkaracaksın. Sonra çıkıp depremden en ağır etkilenen, personellerini kaybeden belediyemizi suçlayacaksın. İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!”

CHP'Lİ ERKEK: YÖNETEMİYORSUNUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Görece küçük bir deprem sonrasında sınıfta kalan AFAD’ın bağlı olduğu Bakan kalkmış 'araştırma talimatını ben verdim' diyor. Keşke, 'aksaklıkları giderin, depreme hazırlık yapın, çadırları hazır tutun' gibi talimatlar verseydi. YÖNETEMİYORSUNUZ!"

CHP'Lİ TAŞCIER: TESPİT ETTİRDİN DE NE YAPTIN?

Soylu'ya tepki gösteren isimlerden birisi de CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer oldu. Daha önce AFAD'la ilgili raporları açıklayan Taşcıer, şunları kaydetti:

"Pişkinliğin böylesi! AFAD’ın o raporunda sayfalar dolusu koordinasyonsuzluk, plansızlık, beceriksizlik, liyakatsizlik yazıyor. Tespit ettirdin de ne yaptın? Can kaybı olmayan bir deprem müdahalesinde dahi bu denli başarısızlığın başındaki İl Müdürünü bile görevden almamışsın."