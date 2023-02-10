Hatay'daki enkazlardan bir acı haber daha: Yahudi Cemaati Başkanı da hayatını kaybetti

Türkiye beş gündür yıkıcı bir depremin enkazının altında. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleriyle beraber binlerce enkazın altından nefes almaya çalışan insanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

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Hatay'daki enkazlardan bir acı haber daha: Yahudi Cemaati Başkanı da hayatını kaybetti

GERÇEK GÜNDEM /

Son 80 yılın en büyük kaybına neden olan deprem felaketinin yıktığı kentlerden biri de Antakya oldu. Uzun süre arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı Antakya'da enkaz altlarından gelen seslerin azalmaya başladığı söyleniyor.

YAHUDİ CEMAATİ’NİN BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Antakya’nın Yahudi cemaati de depremde büyük yara aldı. Bazı cemaat üyelerinin depremin ardından kendi imkanlarıyla şehirden ayrıldığı, ayrılamayanlara ulaşılıp şehir dışına çıkmalarına yardımcı olunduğu belirtildi. On cemaat üyesinin de Adana üzerinden İstanbul’a ulaşması sağlandı.

Ancak tüm uğraşlara rağmen, Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşinin bulunamadığı ve kendilerine ulaşılamadığı belirtildi.

Dört günün sonunda bugün Yahudi Toplumu, Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu'nun enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Hatay'daki enkazlardan bir acı haber daha: Yahudi Cemaati Başkanı da hayatını kaybetti - Resim : 1

SİNAGOG BÜYÜK HASAR ALDI

Antakya Sinagogu da depremde hasar alırken, sinagogda da çatlaklar ve çukurlar olduğu öğrenildi.
Sinagogda bulunan el yazması tarihi Tevrat yazmalarıysa, Yahudi toplumun üyeleri tarafından çıkarıldı.
Dünyanın bilinen en eski Yahudi cemaatlerinden biri olan Antakya Yahudi Cemaati’nin 2200 yılı aşkın bir tarihi bulunuyor.

Türk Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi Antakya Sinagogumuz ile beraber 2500 yıllık Yahudi hayatı da yaşanan bu büyük acı ile son buldu" ifadeleri kullanıldı.

Hatay'daki enkazlardan bir acı haber daha: Yahudi Cemaati Başkanı da hayatını kaybetti - Resim : 2

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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