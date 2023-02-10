Çin kurtarma ekibi dün 8 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (11:49) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, ülkelerinden gelen arama kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Enkaz altında kalanların kurtarılma görüntüleri şu açıklamayla paylaşıldı:

“9 Şubat'ta, Hatay'da yoğun çalışmalarına devam eden Çinli arama kurtarma ekibi, Türk arkadaşlarla ortaklaşa 3 kişiyi sağlıklı bir şekilde enkaz altından kurtardı. Yine Hatay'da, Çin Ramunion ekibi, Türk askerleriyle 5 kişilik aileyi başarıyla enkaz altından çıkardı.”

Kaynak: ANKA