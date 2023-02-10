Enkaz altından çıkarılan depremzede: 'Adıyaman silindi, geçmişimiz silindi'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde yaralanarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne getirilen 32 yaralıdan 26’sının tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken, 6 yaralının da tedavileri sürüyor.

Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 1. katında depreme yakalanan ve yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Topbaş ailesi, deprem anını ve kurtarılma süreçlerini anlattı.

Çok büyük felaket yaşadıklarını söyleyen baba Seyfettin Topbaş (44), “Adıyaman’dan Yozgat’a geldik. Çok büyük bir felaket yaşadık, Rabbim kimseye bir daha göstermesin. 5 katlı binanın birinci katındaydık. Uğultu sesi ile uyandık. Çocuklar yan taraftaki odaydı. Çocukların bağrışmasıyla birbirimize ulaştık. Annesi iki çocuğumu koltuklarının altına almış, ben de onları geçmişim, tavan zaten komple üstümüze çökmüştü. Kendi çabamla enkaz altından çıktım. Enkaz altında eşimin sesi geliyordu ama ulaşamıyordum. Bir buçuk saat kendilerine ulaşmak için mücadele verdim. Sürekli konuşmaya çalıştım teselli vermek için. Çevreden yardım istedim ama zaten zifiri karanlık, herkes kendi derdine düşmüş. Moloz altında telefonu gördüm, arayan varmış bizi, yardım istedim. Eş, dost, akraba bayağı bir uğraştık. İlk önce eşimi gördüm moloz altında, iki çocuğum da yanındaymış. Küçük çocuğumun kolon beline inmiş. Çocuğun üstündeki yükü kaldırmak için girdim. O kolonu kırdılar, yavaş yavaş çıkardık. Rabbim kimseye böyle bir acıyı göstermesin bir daha” dedi.

"SADECE SEVDİKLERİNİN SESLERİ SANA TESELLİ VERİYOR"

Anne Ganime Topbaş ise yaşadıklarını gözyaşı içinde anlatarak, “Öncelikle tüm Türkiye’ye geçmiş olsun. Orada tek bir şey var, molozun altında hiçbir şey fark etmiyorsun, sadece sevdiklerinin sesleri sana teselli veriyor. Her akrabamın sesi geldikçe bir kez daha cesaretleniyordum. Bana göre 15 dakika gibi bir şeydi ama 3.5 saat kaldık enkazın altında. Biz kurtulduk ama Adıyaman silindi, geçmişimiz silindi. Göçebe olduk hepimiz. Yine de rabbim razı olsun. Burada doktorlar, hemşireler, başhekim hepsi bizle çok ilgileniyor. Bizi evimizdeymiş gibi hissettiriyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA