Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan depremzede aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eşim Selvi Hanım, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ile birlikte depremzede Bilgin ailesini ziyaret ettik. Bu Miraç gecesinde, yaşadığımız felaketten sonra, halkımızın sabrı ve metaneti için dua edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam Ankara’da depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili  sosyal medya mesajı şöyle:

“Eşim Selvi Hanım, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ile birlikte depremzede Bilgin ailesini ziyaret ettik. Bu Miraç gecesinde, yaşadığımız felaketten sonra, halkımızın sabrı ve metaneti için dua edeceğiz.”

Son Güncelleme:
İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor
TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı
Felaketin 12'nci günü: Can kaybı 39 bin 672'ye ulaştı Felaketin 12'nci günü: Can kaybı 39 bin 672'ye ulaştı
Fatih Altaylı'dan Diyanet'e tepki: Sapıklar, gidin porno sektörüne girin Fatih Altaylı'dan Diyanet'e tepki: Sapıklar, gidin porno sektörüne girin
Özgür Özel: Depremin 12. günü; Adıyaman'ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok Özgür Özel: Depremin 12. günü; Adıyaman'ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok
Bakan Kurum: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi Bakan Kurum: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı