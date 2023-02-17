Bakan Kurum: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.
Kurum "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi" dedi.
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