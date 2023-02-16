Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!
Kahramanmaraş depremini öncesi uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu kez İstanbul depremi için uyarılarda bulundu.
tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’na konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin kayıp tahminin paylaştı.
Beklenen olası İstanbul depremine için kayıp tahmini için ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyen Prof. Dr. Naci Görür, minimum 500 bin insanın ölümle burun buruna geleceğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kayıp sayısında böyle çeşitli yazılım modelleri yaparlar nedense ama ben itibar etmiyorum onlara. Bilimseldir son derece doğrudur saygı duyarım ama o modellemelere pek gitmeye gerek yok.
O modellemeye siz hangi parametreleri nasıl verirseniz model biraz sizin istediğinize göre sekileyebilir onu. Şimdi ben bakkal hesabı yapıyorum, kimse de bu hesabın aksini söyleyemez.”