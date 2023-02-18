İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Adıyaman'da, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 30’u aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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