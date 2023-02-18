TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti

Deprem felaketi nedeniyle 2 haftadır yayınlanmayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden gelen haberler kötü. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılacak oyuncu da belli oldu.

“Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin yeni bölümünün bir hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor. Akli Film imzalı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Sevilen dizinin Grigor’u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.

BAŞKA AYRILIKLAR OLABİLİR

Gerçek Gündem'in medya kulislerinden edindiği bilgiye göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden yakında başka oyuncularda ayrılacak.

Ancak hikayeye yeni oyuncular dahil olmaya devam edecek. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

TRT1'in en başarılı ve en çok izlenen projeleri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin gelecek sezonda da devam edeceği öğrenildi.

FİNAL NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin haziran ayında final yapması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

TRT1 ekranlarında deprem özel yayını devam ediyor.