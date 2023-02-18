Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı

33 yıllık pastane ustası İbrahim Erdin, lezzetli poğaçanın tarifini paylaştı. Aceleniz var ve poğaça yapmak istiyorsanız o halde mayasız poğaça işinizi kolaylaştıracaktır.

Önce mayasız poğaça için malzemeleri paylaşalım;

3 buçuk su bardağı un

125 gr. margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı elma sirkesi

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 kabartma tozu

Yarım demek dereotu

Beyaz peynir

Görsel: tarifsiteniz.com

Mayasız peynirli poğaçanın tarifi;

*Oda sıcaklığında margarini bir kaba alın.

*Yumurtanın sarısını bir kaseye alıp akını margarine ekleyin.

*Sıvıyağ, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri de ekleyip karıştırın.

*Dereotunu ince ince doğrayın.

*Kaptaki malzemelere ekleyin.

*Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin.

*Hamur ele yapışmıyorsa oldu demektir.

*Hamurdan cevizden büyük bezeler koparıp elinizde hafifçe açın.

*Ortasına beyaz peynir koyup kapatın ve ters çevirin.

*Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

*Kaseye ayırdığınız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra dilerseniz üzerini susamla süsleyin.

*Üzerleri kızara kadar 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Evet pastane ustası İbrahim Erdin'in lezzetli poğaça tarifi bu şekildedir.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Sıcacık poğaçalarınızı ister mis gibi Türk çayıyla isterseniz ayran veya kefirle servis edebilirsiniz. Dilerseniz meyve suyuyla da afiyetle yiyebilirsiniz

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM