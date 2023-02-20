Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı

FOX TV ve Star TV ekranlarında yayınlanan ''Ömer ve Yasak Elma'' dizisiyle ilgili yeni gelişme. Kanallar son anda apar topar yayından aldı

Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Hatay'da bir deprem daha oldu.

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki şiddetli deprem Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da hissedildi. Depremde çok sayıda bina yıkıldı. 

TELEVİZYON KANALLARI GERİ ADIM ATTI

10 gün boyunca televizyon kanalları deprem özel yayını yapıyordu. Normale dönüş kararı alınmasının ardından TV kanalları bugünden itibaren dizilerin yeni bölümlerini yayınlayacaktı.

DEPREM HABERLERİ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Hatay'da meydana gelen depremin ardından çok sayıda TV kanalına tepki yağdı. Dizilerin yeni bölümlerini yayınlayan kanallar yayın değişikliğine gitmedi. Star TV ve FOX TV ise akışında değişikliğe gitti. 

Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı - Resim : 1

Bu akşam Yasak Elma'nın yeni bölümünün yayınlanması planlanıyordu.

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm yayını peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından iptal edildi.

Star TV de bu akşam yayınlamayı planladığı Ömer dizisinin yeni bölümünün yayınını iptal etti.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelecek. 

Ömer dizisinin de yine aynı şekilde 27 Şubat 2023 tarihinde ekrana geleceği öğrenildi.

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