Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor

Börek genelde Türkiye dahil Balkan ülkelerinde de yapılır. Türkiye'ye özgü bir hamur işi arıyorsanız akla ilk gelen kuşkusuz gözlemedir.

Gözleme ince olarak açılmış yufkanın çeşitli iç malzemelerle doldurulduktan sonra, sac üzerinde odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan bir çeşit aperatif Türk böreği olarak bilinmektedir.

Gözlemeyi tavada yapmakta mümkündür.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarif sayesinde sizler de evde mis gibi gözleme pişirebileceksiniz.

İşte gözleme pişirirken bilmeniz gereken her şey!

Gözlemenin yapılışında kullanılan malzemeler;

1 Su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 buçuk çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

Gözlemenin iç malzemesi,

İç malzemesine istediğiniz çeşidi ekleyebilirsiniz. Bizim vereceğimiz tarif sucuk ve kaşarlı olacak.

- Küçük doğranmış sucuk parçaları

- 1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- İsteğe göre maydanoz

- İsteğe göre doğranmış biber ve domates

Gözlemenin tarifi;

*İlk olarak hamurun malzemelerini karıştırıp yoğurun.

*İçerisine unu azar azar ekleyin ve kıvamına göre un miktarını ayarlayın.

*Hamur ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Ele yapışmamalı.

* Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendirin.

*O esnada iç harç malzemelerini doğrayın.

*Hamurdan küçük bir beze alın ve oklava yardımı ile açın.

*Ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır olur.

*Hamuru açtıktan sonra malzemeleri içerisine ekleyin ve hamurun kenarlarını çarşaf katlar gibi katlayıp kare veya dikdörtgen haline getirin.

* Üzerine oda sıcaklığında tereyağı sürüp tavada her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun.

*Pişirdiğiniz gözlemeleri ister çayla isterseniz ayranla servis edebilirsiniz.