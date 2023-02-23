22 yıllık usta aşçı patlıcandaki zehir tehlikesini açıkladı. Pişirirken dikkat edilmeli

22 yıllık aşçı Erdin İbrahim, patlıcanla ilgili herkesin bilmesi gereken bazı bilgileri verdi. Patlıcan çok faydalı bir sebze. BBC Türkçe'de aktarılanlara göre; İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sebzelerin yalnız başına kalp krizi ya da felç riskini azaltma olasılığının düşük olduğu bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) de dahil olmak üzere sağlık otoriteleri, her gün en az 5 porsiyon meyve sebze tüketmeyi tavsiye ediyor.

Özellikle uzmanlar patlıcanın çok faydalı olduğuna dikkat çekiyorlar.

Patlıcan zengin bir besin kaynağı olarak bilinir. İçerisinde: C vitamini , K vitamini , B6 vitamini , tiamin , niasin , magnezyum , fosfor , bakır , diyet lifi , folik asit , potasyum bolca yer almaktadır.

ZEHİRLEYEN HATA

Usta aşçı İbrahim Erdin'e göre patlıcanı kesinlikle çiğ tüketmemek gerekiyor.

Patlıcan doğru bir şekilde pişirilmezse ya da direkt çiğ olarak tüketilirse bizi zehirleyebilir. Üstelik bunun sıradan bir gıda zehirlenmesinden biraz daha ciddi olduğunu söylemek gerekiyor. Bu nedenle patlıcanı hatır için de olsa kesinlikle çiğ olarak tüketmemek gerek.

PATLICAN KARARMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?

*Patlıcanın rengini koruyabilmek için, limon, tuz ve su kullanabilirsiniz.

*Patlıcanları kestikten sonra hiç vakit kaybetmeyin ve soğuk suyun içine atarak bekletin.

*Üzerine bir miktar tuz serpiştirin.

*Birkaç dakika bu şekilde beklettikten sonra, patlıcanların yüzeyini limonla iyice ovun.

*Dilerseniz, suyun içine limon dilimleri de ekleyebilirsiniz.

*Pişirme işlemine geçmeden önce patlıcanları birkaç kez yıkayın ve yüzeylerini iyice kurulayın. Hiç bekletmeden pişirme aşamasına geçin, aksi takdirde patlıcanlar kararmaya başlar.

*Eğer patlıcanları bir süre bekletecekseniz, soyduğunuz kısımları limonla ovalamayı ihmal etmeyin.

*Ardından bir kaba alın ve kabın ağzını kapalı tutun.

*Patlıcanların hava ile temasını keserek kararmalarının önüne geçmek mümkündür.

*Közlenmiş patlıcanı salata veya meze olarak tüketecekseniz limon, yemeğini yapacaksanız süt ilave edebilirsiniz.

*Közlenmiş patlıcanları soyduktan sonra zeytinyağlı, limonlu suda bekletmek de kararmalarını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Derleme: Gerçek Gündem