TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. TRT yarından itibaren yeni bölüm yayınlarına başlayacak.

Son Güncelleme:
TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük

Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası acı bilanço giderek büyüyor. Bölgeden gelen acı haberler yürekleri dağlarken son tabloda belli oldu. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki yas ortamı ise devam ediyor.

Özel televizyon kanalları normal akışa dönerken en çokta TRT1'in ne yapacağı merak ediliyordu. Herkes TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerin mart ayına kadar yayınlanmasını beklemiyordu.

TRT1 mart ayını beklemeden dizileri yayınlamaya başlayacak.

TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük - Resim : 1

Armonimedya'da yer alan bilgilere göre; TRT’nin yayın akışı yarından itibaren normale dönecek. Kanal dizilerinin yeni bölümlerini ekrana getirecek. 

İlk olarak Al Sancak’ın yeni bölümü ekrana gelecek. Cuma günü Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, cumartesi Gönül Dağı dizisi, pazar günü ise Teşkilat dizisinin yeni bölümü ekranda olacak. 

Yürek çıkmazı dizisinin ise önümüzdeki hafta ekranda olması bekleniyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Öte yandan çok sayıda vatandaş en azından TRT1'in normal akışa dönmesi için biraz daha beklemesi gerektiğinin altını çizdiler.

Son Güncelleme:
Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor
Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı
Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağmur ve kar geliyor, sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağmur ve kar geliyor, sıcaklık artıyor!