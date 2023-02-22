TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük

Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası acı bilanço giderek büyüyor. Bölgeden gelen acı haberler yürekleri dağlarken son tabloda belli oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki yas ortamı ise devam ediyor.

Özel televizyon kanalları normal akışa dönerken en çokta TRT1'in ne yapacağı merak ediliyordu. Herkes TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerin mart ayına kadar yayınlanmasını beklemiyordu.

TRT1 mart ayını beklemeden dizileri yayınlamaya başlayacak.

Armonimedya'da yer alan bilgilere göre; TRT’nin yayın akışı yarından itibaren normale dönecek. Kanal dizilerinin yeni bölümlerini ekrana getirecek.

İlk olarak Al Sancak’ın yeni bölümü ekrana gelecek. Cuma günü Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, cumartesi Gönül Dağı dizisi, pazar günü ise Teşkilat dizisinin yeni bölümü ekranda olacak.

Yürek çıkmazı dizisinin ise önümüzdeki hafta ekranda olması bekleniyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Öte yandan çok sayıda vatandaş en azından TRT1'in normal akışa dönmesi için biraz daha beklemesi gerektiğinin altını çizdiler.