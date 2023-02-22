Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor

Ah haksızlık sonucu birini üzmek anlamına geliyor. Peki hangi burçların ahını almamak gerekiyor..

Araştırmacılara göre 3 burcun kesinlikle ahı tutuyor. O burçlar arasında 'Akrep, Yengeç ve Başak' burcu ilk sırada yer alıyor.

AHI TUTAN 3 BURÇ

AKREP: Akrep burçlarının ahı kesinlikle tutar. Akrep burçları kuvvetli hislere sahiptirler. Onları üzmeyin. Akrep ah ettiği zaman tutmakla kalmıyor asla yapılan kötülüğü de unutmuyor. Akrep'e siz siz olun yanlış yapmayın.

YENGEÇ: Duygusal ve üzülmeye yatkın Yengeçleri sakın üzmeyin. Onların ahını alayım demeyin. Mutlaka tutar. Yengeç genel olarak çok sinirli burçlar arasında yer almaktadır. Eğer Yengeç'e yanlış yaparsanız öyle bir ah eder ki kısa sürede tüm işleriniz alt üst olur.

BAŞAK: Başak burçlarına haksızlık yapmayın. Acısı er veya geç tutar. Başak burcunun kimselere yanlış yaptığı pek görülmemiştir. Başak burcunun o nedenle ahı çok çabuk tutuyor.

TERAZİ'YE DE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Terazi burcunun da hakkını yememek gerekiyor. Hisleri oldukça güçlü olan Teraziler çoğu zaman hakkını kimsede bırakmıyor. Alamasa da karşı tarafın başına mutlaka bir şeyler geliyor.

Genel olarak aslında kimsenin hakkını yememek gerekiyor. Ancak bu burçların hakkını yerken çok dikkatli olmak gerekiyor.