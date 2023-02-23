Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerindeki 'Ömer' dizisiyle ilgili Star TV'den beklenmedik karar. Karar değişikliğinin nedeni de belli oldu.

Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çok sayıda TV dizisi yayınlanamamıştı. Yayınlanamayan diziler arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Ömer' dizisi de bulunuyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ömer' dizisi yaklaşık iki haftadır ekrana gelmiyordu. Dizinin bu haftada yayınlanması beklenmiyordu.

STAR TV KARAR DEĞİŞTİRDİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerinde yer aldığı 'Ömer' dizisiyle ilgili Star TV beklenmedik bir karar alarak dizinin yeni bölümünü yayınlama kararı aldı. Bu durum seyircileri de çok şaşırttı. 

Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme - Resim : 1

Ömer dizisinin pazartesi ekrana gelmesi planlanan dizisi son anda deprem nedeniyle yayınlanamamıştı. Son dakika kararıyla dizinin 5. bölümünün bu akşam ekrana gelmesine karar verildi. Bu kararda dün akşam yayınlanan Çöp Adam dizisinin Total’de 4.80, AB’de 5.70 ve ABC1’de 6.26 reyting almasının da etkisi var.

Dizinin 6. bölümü yine kendi gününde yani pazartesi günü yayınlanacak.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Ömer dizisi yayınlandığı  ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. Henüz 4 bölümdür ekranda olmasına rağmen 'Ömer' dizisi FOX TV'deki Yasak  Elma dizisinin korkulu rüyası olmayı başardı. Tüm kategorilerde iyi bir izlenirlik elde eden 'Ömer' dizisi sadece Türkiye'de değil 'Balkan' ülkelerinde de büyük bir ilgiyle izleniyor

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