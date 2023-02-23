Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner

Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy Netflix için çekilecek yeni dizisine hazırlanıyor.

23 Eylül 1990 doğumlu olan oyuncu adını tüm dünyaya ''Hakan muhafız'' isimli diziyle duyurmuştu. Netflix platformunda yayınlanan dizi gerek Türkiye'de gerek tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı.

Netflix platformunda Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı yeni bir dizi başlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir çok dizi seti durmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla diziler de sete çıkmaya başladı.

Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı yeni Netflix dizisinin çekimleri de başlıyor. Çağatay Ulusoy'a dizide eşlik edecek ünlü isimde belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı habere göre; Çağatay Ulusoy’un OGM Pictures imzalı yeni projesi “Kübra dizisinin cast çalışmaları sürüyor. Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizi Afşin Kum’ın aynı adlı kitabından uyarlanıyor.

Dizide olaylar bir imalat atölyesinde çalışan Gökhan Şahinoğlu’nun telefonuna sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcıdan gelen mesajla başlıyor. Şimdiden merak uyandıran dizide Ulusoy’un partnerini Büşra Develi canlandıracak. Dizinin diğer kadın oyuncusu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

OYUNCU SEÇİMLERİ DE SÜRÜYOR

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre ''Kübra'' dizisi için oyuncu seçimleri de sürüyor. Dizinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alacak. Özellikle ''Kübra'' dizisine ayrılan bütçe de dikkat çekiyor.

Netflix, Kübra dizisinin en az ''Hakan muhafız, Atiye ve Kulüp'' dizileri kadar büyük ses getirmesini bekliyor.