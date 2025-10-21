Zam Pazarlığı Başlıyor: Gözler Ankara’da… Asgari Ücret İçin Kritik Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” konusuyla bir araya getirdiği Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün yeniden toplayacak. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, özellikle aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi masaya yatırılacak.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN KOMİSYONA SERT ELEŞTİRİLER

İşçi sendikalarının temsilcileri, komisyonun mevcut işleyişine karşı tepkili. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl sonunda düzenlediği basın toplantısında, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” ifadelerini kullanarak sert bir mesaj vermişti.

Benzer şekilde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?

Yasal düzenlemeye göre, asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alıyor. Oylar eşit çıkarsa, başkanın tarafı çoğunluk sayılıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE YÜKÜ

Şu anda, aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak ise 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu maliyetin içinde brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu payları da yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETE OLASI ZAM SENARYOLARI

Gelecek yıl asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre işverenin maliyeti de değişecek. İşte bazı tahmini senaryolar:

Yüzde 20 zam ile 26 bin 524 lira

Yüzde 25 zam ile 27 bin 630 lira

Yüzde 30 zam ile 28 bin 735 lira

Yüzde 35 zam ile 29 bin 840 lira

Yüzde 40 zam ile 30 bin 945 lira

Aralık ayındaki görüşmelerde bu seçenekler masada olacak ve taraflar arasında kritik bir pazarlık süreci başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi