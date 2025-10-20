1 Sigara Grubuna Daha Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası sürüyor. TT grubuna yapılan son zamla birlikte en pahalı sigara 105 TL’ye çıktı.

1 Sigara Grubuna Daha Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi
Türkiye’de sigara fiyatlarındaki artış dalgası sürüyor. Geçtiğimiz hafta Imperial Tobacco grubuna yapılan zammın ardından, bu kez TT sigara grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak TT grubuna ait yeni fiyat listesini paylaştı. Yeni fiyatlar 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İşte yeni fiyat listesi:

  • Violet Slims: 105 TL
  • Winner Slims (Dore, Red, Blue): 92 TL
  • Winner Kısa (TF, Rouge): 92 TL
  • HD Slims (Dore, Red, Blue): 90 TL
  • HD Red (Kısa - Uzun): 90 TL
  • HD Blue (Kısa - Uzun): 90 TL
  • HD Sky (Kısa - Uzun): 90 TL
  • HD Q.Size (Sky Blue, Ocean Blue, White Line): 90 TL
  • President (Kısa - Uzun - Sky): 90 TL
  • President Q.Size (Red, White, Sea, Ocean): 90 TL
  • Vigor Cerulean (Kısa - Uzun - Slims): 92 TL
  • Point Blue Slims: 90 TL
  • Medley (Tüm ürünler): 87 TL
  • MMC (Tüm ürünler): 87 TL
  • Hazar (Tüm ürünler): 87 TL
  • Toros 2005 (Tüm ürünler): 87 TL
