1 Sigara Grubuna Daha Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi

Türkiye’de sigara fiyatlarındaki artış dalgası sürüyor. Geçtiğimiz hafta Imperial Tobacco grubuna yapılan zammın ardından, bu kez TT sigara grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak TT grubuna ait yeni fiyat listesini paylaştı. Yeni fiyatlar 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İşte yeni fiyat listesi:

Violet Slims: 105 TL

Winner Slims (Dore, Red, Blue): 92 TL

Winner Kısa (TF, Rouge): 92 TL

HD Slims (Dore, Red, Blue): 90 TL

HD Red (Kısa - Uzun): 90 TL

HD Blue (Kısa - Uzun): 90 TL

HD Sky (Kısa - Uzun): 90 TL

HD Q.Size (Sky Blue, Ocean Blue, White Line): 90 TL

President (Kısa - Uzun - Sky): 90 TL

President Q.Size (Red, White, Sea, Ocean): 90 TL

Vigor Cerulean (Kısa - Uzun - Slims): 92 TL

Point Blue Slims: 90 TL

Medley (Tüm ürünler): 87 TL

MMC (Tüm ürünler): 87 TL

Hazar (Tüm ürünler): 87 TL

Toros 2005 (Tüm ürünler): 87 TL

