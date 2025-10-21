Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası
Rekabet Kurulu, yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Şişecam ve iştirakine 3 milyar 154 milyon lira ceza verdi. Şirket, yüzde 25 erken ödeme indirimiyle cezayı ödemeyi değerlendiriyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’ye, taahhüt ettiği 'işlenmemiş düz cam alımını sınırlama' yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası verdi. Kararın gerekçesi, Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere şirketlere daha sonra tebliğ edilecek.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Şirket, erken ödeme hakkından yararlanarak yüzde 25 indirimle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915 lira ödemeyi değerlendirdiğini açıkladı. Şişecam ayrıca karara itiraz edeceğini, yasal haklarını kullanarak gerekli girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Kaynak: AA