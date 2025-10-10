Rekabet Kurulu Cezayı Kesti! Spor Giyim Devi Adidas, Yüz Milyonlarca Lira Ödeyecek

Rekabet Kurulu, spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas’ın yetkili satıcılarının indirim ve fiyat uygulamalarına müdahale ederek fiyat rekabetini sınırladığını tespit etti. Şirkete 402 milyon TL idari para cezası verildi.

Son Güncelleme:
Rekabet Kurulu Cezayı Kesti! Spor Giyim Devi Adidas, Yüz Milyonlarca Lira Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurulu, spor giyim sektöründe faaliyet gösteren Adidas hakkında yürüttüğü yeniden satış fiyatı tespiti soruşturmasını tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediği ortaya kondu.

Bu uygulamalarla satıcıların yeniden satış fiyatlarını etkileyerek piyasa rekabetini sınırladığı tespit edilen Adidas’a 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahalenin özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığını belirterek, ihlale konu uygulamanın bu gerekçe ile cezalandırıldığını açıkladı.

Marketlerde Satılan Dev Markalara Ceza Yağdı! O Uygulama YasaklandıMarketlerde Satılan Dev Markalara Ceza Yağdı! O Uygulama YasaklandıEkonomi

Spotify'a Soruşturma BaşlatıldıSpotify'a Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rekabet Kurulu Para cezası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme Fenerbahçe’de Kritik Zirve!
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin
O İlde Ekmeğe Zam Geldi! Yarından İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak O İlde Ekmeğe Zam Geldi! Yarından İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü