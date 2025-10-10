Rekabet Kurulu Cezayı Kesti! Spor Giyim Devi Adidas, Yüz Milyonlarca Lira Ödeyecek
Rekabet Kurulu, spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas’ın yetkili satıcılarının indirim ve fiyat uygulamalarına müdahale ederek fiyat rekabetini sınırladığını tespit etti. Şirkete 402 milyon TL idari para cezası verildi.
Rekabet Kurulu, spor giyim sektöründe faaliyet gösteren Adidas hakkında yürüttüğü yeniden satış fiyatı tespiti soruşturmasını tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediği ortaya kondu.
Bu uygulamalarla satıcıların yeniden satış fiyatlarını etkileyerek piyasa rekabetini sınırladığı tespit edilen Adidas’a 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.
Rekabet Kurulu, yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahalenin özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığını belirterek, ihlale konu uygulamanın bu gerekçe ile cezalandırıldığını açıkladı.
