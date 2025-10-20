Otomobil Piyasasını Yeni Vergi Düzenlemesi Vurdu! Türkiye’de O Modelin Sonu Geldi

Otomobil ithalatına getirilen yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı modellerin Türkiye pazarından çekilme riski gündeme geldi. Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, “Küçük segment araçlarda fiyat dengesi bozuldu, bazı modelleri getirmeme noktasına gelebiliriz” diyerek kritik uyarıda bulundu.

Otomobil Piyasasını Yeni Vergi Düzenlemesi Vurdu! Türkiye'de O Modelin Sonu Geldi
Otomobil ithalatına getirilen ek vergi düzenlemesi, sektör temsilcilerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ali Bilaloğlu, yeni gümrük uygulamalarının bazı modellerin Türkiye’ye getirilmesini ekonomik açıdan imkânsız hale getirdiğini söyledi.

“PAZAR BÜYÜDÜ AMA RİSKLER ARTIYOR”

CNBC-e ekranlarında otomotiv sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Bilaloğlu, 2024 yılı itibarıyla Türkiye otomotiv pazarının 1,4 milyon adetlik satışa doğru ilerlediğini belirtti. Bilaloğlu, “Bu yıl pazar pozitif seyrediyor. Bunun üç temel nedeni var. İlki, finansal araçlardan kazanç sağlayan bireylerin artık araç yatırımına yönelmesi. İkincisi, kurların beklenenden daha stabil seyretmesi. Bu ekonomi için iyi ama enflasyon hala yüksek. Euro kuru sabit kaldıkça zam oranları da ancak euro kadar artabiliyor.” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTIŞ

Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv’in elektrikli araç pazarındaki payının yüzde 950 arttığını açıkladı. Ancak Avrupa Birliği’nin karbon salımı kısıtlamalarının Türkiye’deki arzı etkilediğini vurgulayarak, “Avrupa’daki üreticiler, karbon salım sınırını aşmamak için elektrikli araçlarını öncelikle AB pazarına göndermek zorunda. Çünkü yıllık filo satışlarındaki karbondioksit ortalaması belirli bir seviyenin üzerinde olursa, ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden Türkiye’ye daha az araç gönderiliyor.” dedi.

“KÜÇÜK SEGMENTLERDE DENGE BOZULDU”

Yeni gümrük vergilerinin küçük segment araçlarda fiyat dengesini bozduğunu belirten Bilaloğlu, Volkswagen Polo gibi modellerin artık üst segment araçlara yakın fiyatlara ulaştığını söyledi. Bilaloğlu, “Gümrükteki yeni uygulamalar doğrudan fiyatları etkiliyor. Polo’nun fiyatı Golf seviyesine yaklaştığında bu aracı Türkiye’ye getirmek mantıklı olmuyor. O noktada o modelleri hiç getirmeme durumuna gelebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, markalarla görüşmelerin sürdüğünü, ancak vergiler, navlun ve ek maliyetlerin fiyatları yukarı çektiğini belirterek, “Umarım belli bir denge noktası bulunur ve tüketici bu modellerden mahrum kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNBC-e

