Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz

Tapu belgelerinde yer alan bazı ibareler, mülk sahiplerini büyük bir riskle karşı karşıya bırakabiliyor. Avukat Orhan Bozdere, “Kat irtifakı” ibaresi bulunan taşınmazlarda tam mülkiyet hakkının oluşmadığını belirterek, “İskanı olmayan evlerde tapu geçerliliği tartışmalı hale gelir, alıcı mülkiyetini kaybedebilir” uyarısında bulundu.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Yeni konut alımlarında yapılan küçük hatalar, ilerleyen süreçte büyük maddi kayıplara neden olabiliyor. Avukat Orhan Bozdere, tapu işlemleri ve satış sözleşmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

TAPUDA BU İBARE VARSA YANDINIZ

Bozdere, bir evin tapusunda yer alan “kat irtifakı” ve “kat mülkiyeti” ibarelerinin birbirinden tamamen farklı anlamlara geldiğini belirtti. Gayrimenkulün tapusunda kat irtifakı yazıyorsa, o taşınmaz hala inşaat aşamasındadır diyen Bozdere, "Yani mülkiyet hakkı tam olarak oluşmamıştır. Alıcı mutlaka iskan ve ruhsat durumunu kontrol etmelidir” dedi.

Yeni konut alımlarında yapılan küçük hatalar, ilerleyen süreçte büyük maddi kayıplara neden olabiliyor.

Ayrıca tapu belgesinde ipotek, haciz veya şerh bulunup bulunmadığının Tapu Müdürlüğü’nden sorgulanabileceğini belirten Bozdere, “Bazı taşınmazlarda eski sahibine ait borç kayıtları yeni alıcının karşısına çıkabiliyor. Tapu memuruna bu konuda son anda bile soru sorulabilir” ifadelerini kullandı.

ELDEN PARA VERENLER RİSKTE

Gayrimenkul bedelinin elden verilmesinin büyük bir hata olduğunu vurgulayan Bozdere, “Taşınmaz bedelinin tamamı banka üzerinden gönderilmeli. Bu durum, ileride açılabilecek davalarda bedel ispatı açısından hayati önem taşır” dedi.

VERGİ DAİRESİ GERÇEK BEDELİN PEŞİNDE

Bozdere, tapuda gösterilen satış bedelinin gerçek değerden düşük olmasının vergi dairesi tarafından kolayca tespit edilebildiğini belirterek, “Tapuda yazan adres ve taşınmazın konumu mutlaka birebir uyuşmalı. Aksi durumda ciddi cezai yaptırımlar doğabilir.” dedi.

Bozdere, bir evin tapusunda yer alan “kat irtifakı” ve “kat mülkiyeti” ibarelerinin birbirinden tamamen farklı anlamlara geldiğini belirtti.

KİRACILAR İÇİN DE KRİTİK UYARILAR

Yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da risk altında. Avukat Bozdere, kira sözleşmelerinde mutlaka tüm maddelerin dikkatle okunması gerektiğini hatırlattı. Bozdere, “Kiralayan kişinin gerçekten mülk sahibi veya vekili olduğunun tapudan ya da vekaletnameden kontrol edilmesi gerekir” dedi.

Depozito konusuna da değinen Bozdere, “Depozitonun kira bedeli olarak yazılması halinde, sözleşme bittiğinde o günkü kira bedeli kadar iade yapılır. Ancak bu madde belirtilmediyse sadece ödenen miktar iade edilir. Ayrıca depozito miktarı en fazla üç aylık kira bedeli olabilir” ifadelerini kullandı.

“BOŞ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İMZALAMAYIN”

Kira sözleşmesi imzalanırken boş veya tarihsiz tahliye taahhütnamesi verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozdere, “Bu tür belgeler kiracıyı zor durumda bırakabilir. Ayrıca vekaletnameyle yapılan kira sözleşmelerinde de sınırların net çizilmesi gerekir” diye konuştu

Kaynak: TGRT Haber

