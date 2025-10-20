Bakan Işıkhan Duyurdu! Hibe Desteği İçin Son Tarih Yaklaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlülere yönelik sürdürülen hibe destek programında başvuruların 24 Ekim 2025’e kadar yapılabileceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara başvuru sürecini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğine son başvuru tarihi 24 Ekim 2025. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum, destekli istihdam projelerinden faydalanmak için başvurularınızı yapmaya davet ediyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz.”

Hibe desteği kapsamında, kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler ile eski hükümlülere çeşitli alanlarda finansal ve teknik destek sağlanıyor. Program dahilinde ayrıca mesleki eğitimlerden yararlanma ve rehabilitasyon imkanları da sunuluyor.