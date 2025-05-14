Yeni Telefonlarda Meğer Bu Yüzden Radyo Yokmuş: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Eskiden telefonumuza kulaklığı taktığımızda, FM radyo özelliği otomatik olarak aktif hale gelir, dilediğimiz istasyonu dinleyebilirdik. Bugün ise en gelişmiş akıllı telefonları alsak bile, radyoyu bulmak için uygulama mağazalarında arayışa giriyoruz. Üstelik bu uygulamaların çoğu internet bağlantısı olmadan çalışmıyor. Bunun nedeni sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kasıtlı bir tercih.

RADYO DONANIMI VAR ANCAK ERİŞİLEMİYOR

Kullanıcıların büyük kısmı farkında olmasa da, birçok akıllı telefonda hâlâ FM radyo çipi bulunuyor. Ancak bu çipler genellikle yazılımsal olarak devre dışı bırakılmış durumda. Yani teknik altyapı hazır olmasına rağmen, üreticiler kullanıcıların bu özelliğe ulaşmasını istemiyor.

TİCARİ STRATEJİ GÜDÜLÜYOR

Telefon üreticileri cihazlarını global pazarlara uygun standartlarda tasarlıyor. Fakat FM radyo frekansları ülkeden ülkeye değiştiği için her pazara özel uyarlama yapılması gerekiyor. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de teknik süreci karmaşıklaştırıyor. Ancak asıl sebep sadece teknik zorluklar değil; işin ucunda ciddi bir ticari strateji var.

KULLANICILAR ÜCRETLİ SERVİSLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Markalar, kullanıcılarını ücretsiz radyo yayınları yerine, abonelik tabanlı dijital müzik platformlarına yönlendirmeyi daha kârlı buluyor. Örneğin Apple, iPhone 6S’ten bu yana hiçbir modeline FM radyo donanımı koymadı. Çünkü Apple Music gibi ücretli servisler, markanın gelir stratejisine daha uygun. Ücretsiz radyoyu desteklemek, bu modelle çelişiyor.

Android tarafında da benzer bir durum söz konusu. Qualcomm’un ürettiği pek çok mobil işlemcide FM radyo çipi mevcutken, bu özellik çoğu cihazda aktif hale getirilmiyor. Üreticiler veya mobil operatörler bu özelliği yazılım aracılığıyla engelleyebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi