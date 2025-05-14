Tapu Sahipleri Bu Süreyi Geçirirse Yandı! 3 Ay İçerisinde Yapmaları Gerekiyor: Hakkını Kaybecekler

SATIŞLARA İTİRAZ İÇİN 2 YILLIK SÜRE VAR

Satış sürecinde diğer hissedarlardan alınmayan feragat belgeleri, ilerleyen dönemlerde ciddi hukuki sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Tapu işlemi gerçekleşmiş olsa dahi, feragatname sunulmamışsa diğer hissedarlar bu satışa itiraz edip iptal davası açabilir. Ancak bu tür davalar, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde mahkemeye taşınmalıdır.