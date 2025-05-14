Tapu Sahipleri Bu Süreyi Geçirirse Yandı! 3 Ay İçerisinde Yapmaları Gerekiyor: Hakkını Kaybecekler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir hatırlatmada bulundu. Özellikle taşınmaz satışlarında devreye giren şufa hakkı (ön alım hakkı) konusunda, vatandaşların yalnızca 90 günlük yasal süreye sahip olduğu vurgulandı. Bu süre içinde gerekli hukuki adımlar atılmazsa, hissedarların taşınmaz üzerindeki öncelikli alım hakları kalıcı olarak sona eriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenen ön alım (şufa) hakkı; bir hissedara ait taşınmaz payının üçüncü bir kişiye satılması durumunda, diğer hissedarların bu payı aynı koşullarla satın alma yetkisini tanır. Ancak bu hak, süresiz değildir. Satış işlemi noter aracılığıyla resmen diğer hissedarlara bildirildikten sonra, en geç 90 gün içinde dava açılmalıdır. Aksi takdirde, hissedarların ön alım hakkı hukuken sona erer.
SATIŞLARA İTİRAZ İÇİN 2 YILLIK SÜRE VAR
Satış sürecinde diğer hissedarlardan alınmayan feragat belgeleri, ilerleyen dönemlerde ciddi hukuki sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Tapu işlemi gerçekleşmiş olsa dahi, feragatname sunulmamışsa diğer hissedarlar bu satışa itiraz edip iptal davası açabilir. Ancak bu tür davalar, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde mahkemeye taşınmalıdır.
RESMİ BİLDİRİM VE TAKİP BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Genel Müdürlük yetkilileri, hisseli taşınmaz sahiplerinin hak kaybına uğramamaları için satış işlemlerini ve bildirim sürecini dikkatle izlemeleri gerektiğini belirtti. Satış sonrası noter aracılığıyla bildirim yapılmadığı takdirde, feragat beyanı da yoksa, dava açma hakkı doğuyor. Ancak bildirim yapılmışsa ve 90 gün içinde harekete geçilmezse, şufa hakkı geri alınamaz biçimde kaybediliyor.
HAKLARINIZI TÜMDEN KAYBEDEBİLİRSİNİZ
Vatandaşlara yapılan tavsiye ise: Hisseli bir taşınmazda hak sahibiyseniz, satışlara dair size ulaşan resmi bildirimleri dikkatle takip edin. Gerekli durumlarda vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurun. Aksi takdirde yasal sürecin gerisinde kalabilir ve önemli haklarınızı yitirebilirsiniz.