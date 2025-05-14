Kredi Kartıyla Alışveriş Yapmadan Önce 2 Kez Düşünün! Dev Giyim Markası Acil Uyardı: Kullanıcı Bilgileri Çalındı

M&S'ın Instagram sayfasından şu paylaşım yapıldı:

M&S

Mevcut siber olayın yönetimine devam ederken, maalesef bazı kişisel müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini bildirmek üzere bugün müşterilerimize yazılı olarak bilgi verdik.

Önemli olarak, bilgilerin paylaşıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır ve bilgiler kullanılabilir kart ya da ödeme detaylarını veya hesap şifrelerini içermemektedir. Bu nedenle müşterilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Müşterilerimizin içlerini daha da rahat ettirmek için, bir sonraki ziyaretlerinde veya M&S hesaplarına giriş yaptıklarında şifrelerini sıfırlamaları istenecek ve çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalabileceklerine dair bilgiler paylaşılmıştır.

M&S'teki herkes, müşterilerimizin yaşadığı sıkıntıyı en kısa zamanda gidermek için gece gündüz çalışmaktadır ve yaşanan herhangi bir rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Mağazalarımız her zamanki gibi açık kalmaya devam etmektedir.

Bizimle alışveriş yaptığınız ve devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, inanılmaz derecede minnettarız.

Stuart

M&S İcra Kurulu Başkanı