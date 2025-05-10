Yatırımcının 24 Aylık Gizli Kahramanı: Diğerleri Kaybettirirken O Hep Kazandırdı

Küresel belirsizliklerin arttığı son yıllarda yatırımcıların güvenli liman arayışı, altına olan ilgiyi zirveye taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, külçe altın, üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) dikkate alındığında son 24 ayın tamamında yatırımcısına reel getiri sağlayan tek finansal araç oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışmaları, İsrail-İran gerilimi ve son olarak ABD’nin Çin’e karşı açıkladığı ek tarifeler gibi gelişmeler, altını yatırımcı gözünde daha cazip hale getirdi. Artan bireysel taleple birlikte merkez bankalarının da altın alımlarını artırması, ons fiyatını 3.500 doların üzerine taşıyarak rekor seviyelere ulaştırdı.

NİSAN AYINDA DA ÖNDE

Nisan 2025 verilerine göre Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yıllık bazda yüzde 31,17 oranında reel getiri sağladı. Onu yüzde 16,26 ile mevduat faizi (brüt) ve yüzde 0,90 ile avro izledi. Buna karşın, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KAZANDIRAN TEK YATIRIM ARACI

Son iki yıllık performansa bakıldığında, külçe altın Yİ-ÜFE’ye göre her ay yatırımcısına reel getiri sunarak dikkat çekti. Bu süreçte başka hiçbir yatırım aracı bu başarıyı yakalayamadı.

BIST 100 endeksi 24 ayın 16’sında, euro 12’sinde ve dolar 10’unda yatırımcısına reel getiri sağladı. Mevduat faizi yalnızca 6 ayda, DİBS ise sadece 3 ayda enflasyonun üzerinde kazandırabildi.

Kaynak: AA