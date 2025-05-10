Tesla'da Dev Kriz! Üretimi Durdurdu, İşçileri Gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'deki resmi bayram haftası sırasında Model Y ve Cybertruck üretim hatlarını durdurma kararı aldı. Fabrikada bir süredir kriz emareleri gördüğünü söyleyen işçiler evlerine gönderildi.

Tesla'da Dev Kriz! Üretimi Durdurdu, İşçileri Gönderdi

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştiren, ardından da ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanların biri olunca dünya gündemine oturan Tesla ve SpaceX'in kurucu CEO'su Elon Musk, bir süredir politik çıkışlarıyla gündeme gelse de bu kez Tesla'da alarm veren bir durum sebebiyle manşetlere taşındı. Elektrikli otomobil üreticisi dev şirket Tesla, ABD'nin Texas eyaletindeki Austin fabrikasında resmi bayram Memorial Day (Anma Günü) haftası nedeniyle Model Y ve Cybertruck üretimini durduğunu açıkladı.

Bu durum geçici bir süreç olarak tanımlanırken, çalışanlara söz konusu haftada ücretli izin alabilecekleri ya da tesiste temizlik ve eğitim faaliyetleri amacıyla bulunabilecekleri iletildi. Fakat saatlik ücret bazında çalışan işçiler, bu süreçte üretim hatlarında çalışma mümkün olmadığı için gelirlerinde kayıp olacağını söyleyerek karara tepki gösterdi. Tesla'nın verdiği tatilin önceki senelere göre çok uzun olduğunu ifade eden işçiler, bu duruma şüpheyle yaklaşıyor.

Tesla'da Dev Kriz! Üretimi Durdurdu, İşçileri Gönderdi - Resim : 1

'SÜREKLİ EVE ERKENDEN GÖNDERİYORLAR'

Geçen sene teslimatta yüzde 13 oranında bir düşüş yaşayan Tesla'da, geçen ay da Cybertruck üretim hedefleri düşürüldü ve birçok işçi başka bölümlere alındı. Bunun ardından geçtiğimiz şubat ayından beri çalışma programlarının sık sık aksadığını ve birçok kez eve erken gönderildiklerini söyleyen işçiler, geleceklerini parlak görmüyor. Bir süredir fabrikanın fazla mesai konusunda çok katı bir tutum sergilemeye başladığını ifade eden işçiler, fazla mesai yapan çalışanlara disiplin cezası tehdidinde bulunulduğunu anlattı.

Yeni yıl itibarıyla hisselerinde yüzde 26'lık değer kaybı yaşayan Tesla'nın, yılbaşının hemen arkasından daha gelişmiş bir Model Y'yi piyasaya sürüp geçen ay da modele indirim yapmasına rağmen satışlardaki ciddi düşüş sürüyor. Mart ayı sonu itibarıyla teslim edilen Cybertruck sayısının da 50 binin altında olduğu belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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