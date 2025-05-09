Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Değişti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 834 bin 550 liraya ulaştı. Bu rakam, önceki günün işlem hacmi olan 7 milyon 632 bin 928 liraya kıyasla hafif bir artış gösterdi.

TİCARET MİKTARI 577 BİN METREKÜP OLDU

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 842 lira 37 kuruş olarak belirlenirken, toplam gaz ticaret miktarı ise 577 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazında alış fiyatı 14 bin 534 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 150 lira 25 kuruş olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’YE DOĞAL GAZ GİRİŞİ 130 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Dün itibarıyla Türkiye’ye toplam 130 milyon 403 bin 614 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 411 bin 266 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA