AJet'ten Anneler Günü Sürprizi! Yurt İçi ve Yurt Dışı Biletlerde Büyük İndirim

Uçak bileti alacaklar dikkat! AJet, Anneler Günü’ne özel 100 bin bilette yüzde 40 indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 10-12 Mayıs tarihleri arasında alınan biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 seyahatlerinde geçerli olacak.

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AJet'ten Anneler Günü Sürprizi! Yurt İçi ve Yurt Dışı Biletlerde Büyük İndirim

Türkiye’nin önde gelen havayolu markalarından AJet, Anneler Günü’ne özel büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak biletlerde yüzde 40 indirim uygulanacak. Kampanya, sınırlı sayıdaki biletler için geçerli olacak.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İndirimli biletler, 10 Mayıs saat 10.00 itibarıyla satışa sunulmaya başlandı ve 12 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin biletlerini sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alması gerekiyor.

AJet'ten Anneler Günü Sürprizi! Yurt İçi ve Yurt Dışı Biletlerde Büyük İndirim - Resim : 1

YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Yüzde 40 indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Bu dönemde yapılacak seyahatler için uygun fiyatlı bilet almak isteyenler, kampanyadan faydalanabilecek.

AJet'ten Anneler Günü Sürprizi! Yurt İçi ve Yurt Dışı Biletlerde Büyük İndirim - Resim : 2

AJET UÇAK BİLETİ İNDİRİM KODU: AJETANNE

Kampanyadan yararlanmak için bilet satın alırken ödeme ekranında “AJETANNE” kodunun girilmesi gerekiyor. Toplam 100 bin bilet için geçerli olan bu özel indirim, yalnızca vergi ve harçlar hariç bilet tutarı üzerinden uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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AJet Uçak Anneler Günü
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