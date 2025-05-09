Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Geriledi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasadaki toplam işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 25,8 oranında azalarak 1 milyar 290 milyon 998 bin 93 liraya geriledi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 20.00 ile 21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira seviyesinde tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 16.00’da 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYATLAR BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada elektriğin bir megavatsaat için aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 263 lira 13 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat 2 bin 261 lira 1 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira olurken, en düşük fiyat 1042 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA