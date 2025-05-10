Markette Satılan Domateslerden Çıktı: Hepsi Toplatılıyor

Fransa’daki Lidl mağazalarında satılan kiraz domateslerde tehlikeli oranda pestisit kalıntısı tespit edildi. Tüketicilere ürünleri derhal iade etmeleri ya da imha etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Markette Satılan Domateslerden Çıktı: Hepsi Toplatılıyor

Fransa’daki Lidl mağazalarında satışa sunulan kiraz domateslerle ilgili kritik bir uyarı yapıldı. Gıda güvenliği otoriteleri, bu domateslerde yasal sınırın üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi üzerine ürünlerin acil olarak toplatıldığını duyurdu.

Fransa’nın resmi gıda güvenliği bilgilendirme platformu RappelConso üzerinden yayımlanan açıklamada, tüketicilere bu domatesleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulunuldu. Yetkililer, ürünü alanların iade etmeleri ya da imha etmeleri gerektiğini vurguladı.

TEHLİKELİ KALINTI TESPİT EDİLDİ

Markette Satılan Domateslerden Çıktı: Hepsi Toplatılıyor - Resim : 1

Toplatılan ürünler, barkod numarası 3760128330607 olan kiraz domatesleri kapsıyor. Yapılan laboratuvar testlerinde, bu domateslerdeki pestisit oranının yasal sınırların üzerine çıktığı belirlendi. Bu durum, özellikle yaz aylarında sıkça tüketilen domateslerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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