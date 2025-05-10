Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı

FONLARDA HİSSE SENEDİ ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak haftayı kazançla tamamladı.

Yatırım fonları ortalama yüzde 1,66,

Emeklilik fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.

En çok getiri sağlayan yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.

Bu haftanın kazandıran yatırım araçları altın, borsa ve dolar olurken, yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan tek araç euro oldu.