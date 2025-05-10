Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı
Altın, Borsa, Dolar, Euro... Finansal piyasalarda bu hafta neredeyse tüm araçlar yükselişe geçti. Sadece biri yatırımcısını üzerken en çok kazandıran ise yine şaşırtmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Finansal piyasalarda yatırımcılar için oldukça hareketli geçen haftada, hemen her yatırım aracı değer kazandı. Borsa, altın ve dolar yükseliş kaydederken, yalnızca euro haftayı kayıpla kapattı. İşte 6 Mayıs haftasının öne çıkan finansal performansları…
BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.032,54 ve en yüksek 9.421,36 puan seviyelerini gördü. Haftalık bazda yüzde 2,43 oranında yükselen endeks, 9.390,51 puandan kapanış yaptı.
ALTIN HAFTAYI GÜÇLÜ KAPATTI
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,72 oranında artarak 4.150 TL seviyesine ulaştı.
Cumhuriyet altını yüzde 2,69 değer kazanarak 28.055 TL
Çeyrek altın ise yüzde 2,67 artışla 6.951 TL oldu.
DÖVİZDE DOLAR YÜKSELDİ EURO DÜŞTÜ
ABD doları, haftayı yüzde 0,49’luk yükselişle 38,7450 TL seviyesinden tamamladı.
Euro ise tek kayıp yaşayan yatırım aracı oldu. Haftalık bazda yüzde 0,38’lik düşüşle 43,7070 TL'ye geriledi.
FONLARDA HİSSE SENEDİ ÖNE ÇIKTI
Yatırım fonları genel olarak haftayı kazançla tamamladı.
Yatırım fonları ortalama yüzde 1,66,
Emeklilik fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.
En çok getiri sağlayan yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.
Bu haftanın kazandıran yatırım araçları altın, borsa ve dolar olurken, yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan tek araç euro oldu.