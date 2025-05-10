Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı

Altın, Borsa, Dolar, Euro... Finansal piyasalarda bu hafta neredeyse tüm araçlar yükselişe geçti. Sadece biri yatırımcısını üzerken en çok kazandıran ise yine şaşırtmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Altın Dolar Borsa Euro Yatırım Döviz
Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı - Resim: 1

Finansal piyasalarda yatırımcılar için oldukça hareketli geçen haftada, hemen her yatırım aracı değer kazandı. Borsa, altın ve dolar yükseliş kaydederken, yalnızca euro haftayı kayıpla kapattı. İşte 6 Mayıs haftasının öne çıkan finansal performansları…

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.032,54 ve en yüksek 9.421,36 puan seviyelerini gördü. Haftalık bazda yüzde 2,43 oranında yükselen endeks, 9.390,51 puandan kapanış yaptı.

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Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı - Resim: 2

ALTIN HAFTAYI GÜÇLÜ KAPATTI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,72 oranında artarak 4.150 TL seviyesine ulaştı.

Cumhuriyet altını yüzde 2,69 değer kazanarak 28.055 TL

Çeyrek altın ise yüzde 2,67 artışla 6.951 TL oldu.

DÖVİZDE DOLAR YÜKSELDİ EURO DÜŞTÜ

ABD doları, haftayı yüzde 0,49’luk yükselişle 38,7450 TL seviyesinden tamamladı.
Euro ise tek kayıp yaşayan yatırım aracı oldu. Haftalık bazda yüzde 0,38’lik düşüşle 43,7070 TL'ye geriledi.

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Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı - Resim: 3

FONLARDA HİSSE SENEDİ ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak haftayı kazançla tamamladı.
Yatırım fonları ortalama yüzde 1,66,

Emeklilik fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.

En çok getiri sağlayan yatırım fonu kategorisi ise yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.

Bu haftanın kazandıran yatırım araçları altın, borsa ve dolar olurken, yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan tek araç euro oldu.

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