Veysel Ulusoy, 'bedava doğalgaz' hikayesini yazdı: Tren kaçtı!

TÜİK, 29 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 2023 yılı TÜFE hesaplamaları kapsamında hanelerde bedava kullanılan doğal gaz için sıfır fiyat uygulaması yapacağını açıklamıştı.

Enflasyon madde sepeti için yüzde 2,9 ağırlığı olan doğalgazın fiyatı sıfır kabul edildiği için aylık enflasyon yüzde 0,04 olarak açıklandı.

"İLK ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞLARA DAHA AZ YANSIYACAK"

Yaşanan gelişmeler sonrası 'Sahte bir enflasyon hikayesi: TÜİK ve hükümet el ele' başlıklı bir yazı kaleme alan yazarımız ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "TÜİK dün sabah aynı zamanda enerji ve gıda hariç enflasyonu yüzde 4.25 açıkladı ve hatta ayın son 3-4 gününde enflasyonu ölçmeyi bıraktığı için 2,5 yüzde puanı da buradan azaltarak olması gereken, yani yüzde 7’leri aşan, enflasyon oranını sıfır olarak açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu basit anlamıyla ilk altı aylık enflasyon farkının maaşlara daha az yansıması ve gelirinizin olması gerekenden daha düşük olması anlamına gelir" dedi.

"HER AY YENİDEN BİR KISMINI ÖDEYECEKSİNİZ"

"Yani enflasyonu düşük göstererek olması gerekenden daha az zam alacaksınız" diyen Ulusoy, "Bununla da bitmiyor süreç. Bu tam anlamıyla baz etkisi yarattığı için neredeyse her ay bu faturayı tekrar ödeyeceksiniz. Tam anlamıyla size bedava verildiği söylenen doğal gazın tümünü ödemekle kalmayacak, her ay yeniden bir kısmını ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ TREN KAÇTI"

Ulusoy, "Enflasyonu düşürmenin sayıları kontrol altına alma olarak algılandığı bu dönemde, sizin harcamalarınızla büyümeye çalışan bir ekonominin önüne taşları yığmak anlamına gelen bu uygulama sizleri ahmak yerine koyan bir örnektir. Seçim için milyar dolarları harcayanların sizin her ay cebinizden 300 liraya da göz diktiğini anlamanız için sanırım daha çok zaman geçecek. Çünkü tren kaçtı" diye belirtti.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un yazısının tamamı için tıklayınız:

Kaynak: Gerçek Gündem