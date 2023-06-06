Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih ertelendi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih ertelendi!

TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri'nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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