Merkez Bankası'ndan 'doğalgaz' vurgulu enflasyon itirafı!

Merkez Bankası, enflasyon değerlendirmesinde meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulmasının tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturduğu kaydedildi.

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Merkez Bankası'ndan 'doğalgaz' vurgulu enflasyon itirafı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı.

Enflasyon değerlendirmesinde meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturduğu, gıda fiyatlarının Mayıs’ta yılın ilk aylarına göre daha olumlu bir görünüm sergilediği bildirildi. Ayrıca temel mal grubu enflasyonundaki artışta dayanıklı tüketim mallarının etkili olduğunu kaydedildi.

YEMEK FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Rapora göre, yıllık enflasyon ulaştırma grubunda gerilerken diğer alt gruplarda yükseldi. Lokanta-otel fiyatlarındaki yüzde 7,10 oranındaki aylık artışta gerek gıda fiyatlarının etkilediği yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetleri fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu. Mayıs ayında kira alt grubunda aylık artış yüzde 5,15 ile güçlenmiş, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 71,43 oranına yükseldi.

GELİRLER ÜZERİNDE NEGATİF ETKİ BEKLENİYOR

Öte yandan ekonomistler, Temmuz ayında emekli, memur ve asgari ücret maaş hesabında enflasyon üzerinden değerlendirme yapıldığı için gelirler üzerinde negatif etkisi olmasını bekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Merkez Bankası Enflasyon memur emekli maaşı emekli asgari ücret doğalgaz
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