THY 600 yeni uçak siparişi verecek

Yeni uçak siparişlerine yönelik iki ay içinde karar almayı planladıklarını belirten Bolat, Max ve Neo modellerinin değerlendirilmesi dahil uçak siparişleriyle ilgili tüm teknik detayların netleştirileceğini ve siparişleri tamamlamak için hükümetin kararını bekleyeceklerini açıkladı.

Sipariş edilmesi planlanan 600 uçağın yaklaşık 400 adedinin dar-gövde olacağını belirten Bolat, Boeing 737 MAX ve Airbus A320neo modelleri için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Bolat ayrıca yaklaşık 200 adet geniş gövde uçak alımı için de Boeing 787 ve Airbus A350 modellerine baktıklarını; 25-30 adet de Boeing 777x veya Airbus A350-1000 ile de ilgilendiklerini söyledi.

AnadoluJet'in THY'nin iştiraki olmaya devam edeceğini söyleyen Bolat, halka arza ihtiyaç olmadığını ve ayrı bir şirket olarak konumlandıracaklarını ifade etti.