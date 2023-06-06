Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma kararının üstüne bir de dövizdeki artışın akaryakıta zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

NTV'nin haberine göre motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 liralık zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Motorin litresi 19.42

Benzinin litresi 21.26

ANKARA

Motorin litresi 19.76

Benzinin litresi 21.61

İZMİR

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.62