Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yine zam geliyor.
Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma kararının üstüne bir de dövizdeki artışın akaryakıta zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.
NTV'nin haberine göre motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 liralık zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL
Motorin litresi 19.42
Benzinin litresi 21.26
ANKARA
Motorin litresi 19.76
Benzinin litresi 21.61
İZMİR
Motorin litresi 19.86
Benzinin litresi 21.62
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