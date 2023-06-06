Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve dolar/TL'nin yükseliş eğilimi sürdürmesi altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın, tarihi zirvesine yükseldi.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor kırdı!

Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği para piyasalarında fiyatlanırken, Banka'nın nihai faiz oranının şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde oluşacağı beklentisinin güçlendi.

Öte yandan yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 21,67 TL ile tarihi zirvesini görmesi altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde bin 367 liradan işlem görerek rekor kırdı.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla bin 341 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 220 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 990 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 artışla günü bin 962 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla bin 960 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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